Gdzie oglądać halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce 2026? [TRANSMISJE, PROGRAM]

Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce po raz drugi są organizowane w Polsce. Pierwszy raz miał w 2014 roku, a gospodarzem rywalizacji była Ergo Arena w Gdańsku i Sopocie. W trakcie 21. edycji tej imprezy najlepsi lekkoatleci świata powalczą o medale w Toruniu.

Program halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce 2026 obejmuje trzy dni rywalizacji oraz po trzynaście konkurencji wśród kobiet i mężczyzn, a także sztafetę mieszaną 4x400 metrów. Panie i panowie walczyć będą o medale w biegach na 60, 400, 800, 1500 i 3000 metrów, 60 metrów przez płotki, sztafecie 4x400 metrów oraz w pchnięciu kulą, skoku o tyczce, skoku w dal, skoki wzwyż i trójskoku. Dodatkowo kobiety rywalizować będą w pięcioboju, a mężczyźni w siedmioboju.

Halowe mistrzostw świata w lekkoatletyce 2026. Gdzie oglądać? [TRANSMISJE NA ŻYWO, TV]

Wszystkie sesje halowych mistrzostw świata 2026 w lekkoatletyce w całości będzie można oglądać na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej. Jeśli chodzi o transmisje na żywo w TV, to sesje poranne będą pokazywane na antenie TVP Sport, a wieczorne w TVP 2 lub w TVP Sport.

Program Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 26

Piątek, 20 marca

Sesja poranna:

10.05 siedmiobój (60 metrów)

10.20 60 metrów mężczyzn (eliminacje)

10.53 siedmiobój (skok w dal)

11.08 400 metrów kobiet (eliminacje)

11.39 skok w dal kobiet (finał)

12.01 400 metrów mężczyzn (eliminacje)

12.51 800 metrów kobiet (eliminacje)

12.57 siedmiobój (pchnięcie kulą)

13.26 800 metrów mężczyzn (eliminacje)

Sesja popołudniowa:

18.10 pchnięcie kulą kobiet (finał)

18.16 siedmiobój (skok wzwyż)

18.22 1500 metrów kobiet (eliminacje)

18.54 1500 metrów mężczyzn (eliminacje)

19.35 trójskok mężczyzn (finał)

19.42 400 metrów kobiet (półfinał)

20.16 60 metrów mężczyzn (półfinał)

20.44 400 metrów mężczyzn (półfinał)

21.22 60 metrów mężczyzn (finał)

Sobota, 21 marca

Sesja poranna:

10.05 siedmiobój (60 metrów przez płotki)

10.20 60 metrów przez płotki mężczyzn (eliminacje)

11.05 60 metrów kobiet (eliminacje)

11.10 siedmiobój (skok o tyczce)

12.00 sztafeta 4x400 metrów Mix (finał)

12.15 skok wzwyż mężczyzn (finał)

12.22 800 metrów kobiet (półfinał)

13.08 800 metrów mężczyzn (półfinał)

Sesja popołudniowa:

18.25 skok o tyczce mężczyzn (finał)

18.34 400 metrów mężczyzn (finał)

18.52 siedmiobój (1000 metrów, finał)

19.04 3000 metrów kobiet (finał)

19.22 3000 metrów mężczyzn (finał)

19.38 trójskok kobiet (finał)

19.48 60 metrów przez płotki mężczyzn (półfinał)

20.14 60 metrów kobiet (półfinał)

20.40 400 metrów kobiet (finał)

21.02 60 metrów przez płotki mężczyzn (finał)

21.20 60 metrów kobiet (finał)

Niedziela, 22 marca

Sesja poranna:

10.05 pięciobój (60 metrów przez płotki)

10.20 skok w dal kobiet (finał)

10.43 pięciobój (skok wzwyż)

10.48 4x400 metrów mężczyzn (eliminacje)

11.30 pchnięcie kulą mężczyzn (finał)

12.05 4x400 metrów kobiet (eliminacje)

12.55 60 metrów przez płotki (eliminacje)

13.21 pięciobój (pchnięcie kulą)

Sesja popołudniowa:

17.40 pięciobój (skok w dal)

17.55 skok o tyczce kobiet (finał)

18.38 1500 metrów mężczyzn (finał)

18.52 60 metrów przez płotki kobiet (półfinał)

19.12 skok w dal mężczyzn (finał)

19.22 1500 metrów kobiet (finał)

19.38 800 metrów mężczyzn (finał)

19.53 800 metrów kobiet (finał)

20.03 pięciobój (800 metrów, finał)

20.13 60 metrów przez płotki kobiet (finał)

20.26 4x400 metrów mężczyzn (finał)

20.47 4x400 metrów kobiet (finał)

Polki podczas MŚ w lekkiej atletyce Tokio 2025

Ewa Swoboda

Czy odpowiednio wykorzystaliśmy potencjał polskich gwiazd? "Mało kto chce pchać kulą i rzucać młotem". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport