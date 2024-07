Galaktyczny rekord świata. Jak dobrze, że w Paryżu nie pobiegnie z Kaczmarek

Natalia Kaczmarek z pewnością powalczy w Paryżu o olimpijski medal w rywalizacji na 400 metrów, a szanse ma tym większe, że z rywalizacji wypadło kilka znakomitych zawodniczek. Przede wszystkim zaś Sydney McLauglin-Levrone i Femke Bol: dwie ostatnie mistrzynie świata na 400 m przez płotki. Obie wybrały właśnie ten płotkarski dystans zamiast płaskiego. Mimo, że Amerykanka na 400 metrów ma najlepszy czas na świecie w tym roku (48.75 s), a Holenderka regularnie wygrywała z Polką, czy to indywidualnie, czy to w biegach sztafetowych.

We Francji połączenie obu będzie jednak niemożliwe, nakładają się na siebie. Płaskie 400 m znajdzie się więc trochę w cieniu płotków, gdzie dojdzie do pojedynku największych gigantek.

I zdecydowaną jego faworytką stanie się McLaughlin-Levrone, która w nocy z niedzieli na poniedziałek pobiła w Oregonie rekord świata - nowy to 50,65 s. Spełniła więc to, co zapowiedziała dobę wcześniej.