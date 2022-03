Finał nie dla Cichockiej. Polka przegrała na finiszu

Jedyną Polką w eliminacjach na 800 metrów była wracająca do zdrowia Angelika Cichocka. Awans do finału uzyskiwały po dwie najlepsze zawodniczki z każdego biegu plus dwie biegaczki z najlepszymi czasami z trzech serii eliminacyjnych.

Polka trzymała się blisko prowadzącej Etiopki Habitam Alemu, ale na ostatnim kółku wyraźnie zaczynało brakować jej sił i czołówka zaczęła jej coraz mocniej uciekać. Po szybkim biegu musiała walczyć o czwartą pozycję z Kanadyjką Lindesy Butterworth, która mogła dawać awans z czasem.

Niestety na ostatnich metrach to rywalka Polki okazała się szybsza i Cichocka finiszowała na piątej pozycji w swojej serii, tracąc tym samym szansę na awans do finału.