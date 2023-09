Finał marzenie. Dwa rekordy Europy dzień po dniu, decydowała jedna setna

Finałowe zmagania w Eugene w Oregonie, rozłożone na dwa dni, były najlepszym mityngiem w historii lekkiej atletyki. To nie tylko dwa niedzielne rekordy świata Armanda Duplantisa w skoku o tyczce oraz Gudaf Tsegay na 5000 metrów, ale też wiele innych świetnych rezultatów, z najlepszymi w 2023 roku włącznie.

Szalony finisz Ingebrigtsena i Kejelchy. 7,5 minuty walki, decydowała... jedna setna

Niesamowitym wyczynem popisał się Jakob Ingebrigtsen - specjalista od 1500 metrów i 5000 metrów. Jak nikt inny potrafi łączyć takie dystanse, ale w Eugene podjął się karkołomnej próby wygrania zmagań tak na jedną milę, jak i na 3000 metrów. Sęk w tym, że oba te biegi, tak bardzo wymagające fizycznie, dzieliły 24 godziny.

Norweg w sobotę na krótszym z dystansów stoczył pasjonujący pojedynek z Amerykaninem Yaredem Nuguse - musiał dać z siebie wszystko na finiszu, by odeprzeć atak rywala. Ustanowił przy tym nowy rekord Europy, do najlepszego czasu w historii Zabrakło mu nieco ponad pół sekundy.

W niedzielę na 3000 m walka w samej końcówce była jeszcze bardziej szalona. Ingebrigtsen sam dyktował tempo, w pogoni za nim utrzymał się jedynie Yomif Kejelcha, dwukrotny halowy mistrz świata na tym dystansie. Tempo było niesamowite, po wyjściu na ostatnią prostą Ingebrigtsen miał może półtora metra przewagi.

Etiopczyk jednak przyspieszył, zbliżał się do Norwega, a ten już widział, co się święci. Nie chciał powtórki z mistrzostw świata na 1500 m, gdy przegrał złoto. Tym razem wytrzymał, choć na mecie dzieliła ich... jedna setna sekundy. Czas Ingebrigtsena 7:23.63 jest nowym rekordem Europy, do 27-letniego rekordu świata Daniela Komena zabrakło niespełna trzech sekund.

Kibice się nudzili, znakomite biegi na 800 metrów. Lepiej już się nie dało

Kapitalny poziom miały biegi na 800 m - mistrz świata Marco Arop pobił rekord Kanady (1:42.85), prowadził jeszcze na 20 metrów przed metą, ale nie wytrzymał kontrataku Emmanuela Wanyonyi. Kenijczykowi zmierzono 1:42.80 - to najlepszy czas w tym roku. Od wybuchu pandemii nikt dwóch okrążeń tak szybko nie pokonał. Wśród pań podobnie finiszowała Athing Mu, która odparła atak Keely Hodgkinson. Obie ustanowiły rekordy życiowe i swoich krajów - USA i Wielkiej Brytanii.

Równie znakomity poziom miała finałowa rywalizacja w skoku wzwyż. Brązowa medalistka z ostatnich mistrzostw świata Nicola Olyslagers poważnie zagroziła samej mistrzyni Jarosławie Mahuczich - obie pokonały 2.03 m, co było poprawieniem najlepszego wyniku w tym roku na świecie, należącego do Ukrainki (2.02 m). Tyle że Mahuczich zaliczyła czystą próbę w drugim podejściu, a Olyslagers - w trzeciej, choć zahaczyła poprzeczkę. Był to jej rekord życiowy, zarazem rekord Australii i Oceanii.

Jarosława Mahuczich / Greg BAKER / AFP

Ryan Crouser pokonany! Rodak zaskoczył go w czwartej serii

Nie udał się atak na rekord świata na 200 m Flo-Jo z igrzysk w Seulu - Shericka Jackson znów pobiegła fenomenalnie, ale chyba minimalnie za wolno pierwszą część dystansu. Klasą dla siebie była Femke Bol, której na 400 m przez płotki nie jest w stanie nikt zagrozić - zwłaszcza, gdy brakuje Sydney McLaughlin-Levrone. Dziś po ośmiu płotkach była jeszcze za Shamier Little, ale na ostatniej prostej dorzuciła Amerykance... ponad półtorej sekundy!

Kapitalny poziom był też w rywalizacji kulomiotów. Smak porażki poczuł rekordzista i mistrz świata Ryan Crouser, choć trzy razy pchnął ponad 22.80 m. Tyle że w czwartej kolejce o dwa centymetry pobił do Joe Kovacs (22.93 m - rekord sezonu) i to on wygrał ostatecznie Diamentową Ligę.

Wyniki niedzielnych zmagań w finale Diamentowej Ligi w Eugene

Bieg na 800 m mężczyzn:

1. Emmanuel Wanyonyi (Kenia) - 1:42.80 (najlepszy wynik w 2023 roku)

2. Marco Arop (Kanada) - 1:42.85

3. Djamel Sedjati (Algieria) - 1:43.06

Skok wzwyż kobiet:

1. Jarosława Mahuczich (Ukraina) - 2.03 m (najlepszy wynik w 2023 roku)

2. Nicola Olyslagers (Australia) - 2.03 (najlepszy wynik w 2023 roku)

3. Angelina Topić (Serbia) - 1.95 m

Rzut dyskiem mężczyzn:

1. Matthew Deny (Australia) - 68.43 m

2. Kristjan Čeh (Słowenia) - 67.64 m

3. Daniel Ståhl (Szwecja) - 67.36 m

Skok w dal mężczyzn:

1. Simon Ehammer (Szwajcaria) - 8.22 m

2. Tajay Gayle (Jamajka) - 8.22 m

3. Yuki Hashioka (Japonia) - 8.15 m

Bieg na 5000 m kobiet:

1. Gudaf Tsegay (Etiopia) - 14:00.21 (rekord świata)

2. Beatrice Chebet (Kenia) - 14:05.92

3. Ejgayehu Taye (Etiopia) - 14:21.52

Skok o tyczce mężczyzn:

1. Armand Duplantis (Szwecja) - 6.23 m (rekord świata)

2. Ernest John Obiena (Filipiny) - 5.82 m

3. Sam Kendricks (USA) - 5.72 m

Bieg na 400 m przez płotki kobiet:

1. Femke Bol (Holandia) - 51.98 s

2. Shamier Little (USA) - 53.45 s

3. Rushell Clayton (Jamajka) - 53.56 s

Rzut dyskiem kobiet:

1. Valarie Allman (USA) - 68.66 m

2. Laulauga Tausaga (USA) - 68.36 m

3. Sandra Perković (Chorwacja) - 66.85 m

Bieg na 3000 m mężczyzn:

1. Jakob Ingebrigtsen (Norwegia) - 7:23.63 (rekord Europy, najlepszy wynik w 2023 roku)

2. Yomif Kejelcha (Etiopia) - 7:23.64

3. Grant Fisher (USA) - 7:25.47 (rekord Ameryki)

Bieg na 400 m kobiet:

1. Marileidy Paulino (Dominikana) - 49.58 s

2. Natalia Kaczmarek (Polska) - 50.38 s

3. Lieke Klaver (Holandia) - 50.47 s

Skok w dal kobiet:

1. Ivana Vuleta (Serbia) - 6.85 m

2. Ese Brume (Nigeria) - 6.85 m

3. Quanesha Burks (USA) - 6.77 m

Bieg na 110 m przez płotki mężczyzn:

1. Hansle Parchment (Jamajka) - 12.93 s (najlepszy czas w 2023 roku)

2. Grant Holloway (USA) - 13.06 s

3. Daniel Roberts (USA) - 13.07 s

Bieg na 100 m przez płotki kobiet:

1. Tobi Amusan (Nigeria) - 12.33 s

2. Jasmine Camacho-Quinn (Portoryko) - 12.38 s

3. Kendra Harrison (USA) - 12.44 s

8. Pia Skrzyszowska (Polska) - 12.81 s

Pchnięcie kulą mężczyzn:

1. Joe Kovacs (USA) - 22.93 m

2. Ryan Crouser (USA) - 22.91 m'

3. Tom Walsh (Nowa Zelandia) - 22.69 m

Bieg na 800 m kobiet:

1. Athing Mu (USA) - 1:54.97 (najlepszy czas w 2023 roku)

2. Keely Hodgkinson (Wielka Brytania) - 1:55.19

3. Natoya Goule-Toppin (Jamajka) - 1:55.96

Bieg na 200 m mężczyzn:

1. Andre de Grasse (Kanada) - 19.76 s

2. Kenneth Bednarek (USA) - 19.95 s

3. Erriyon Knighton (USA) - 19.97 s

Bieg na 200 m kobiet:

1. Shericka Jackson (Jamajka) - 21.57 s

2. Marie-Josée Ta Lou (Wybrzeże Kości Słoniowej) - 22.10 s

3. Antonique Strachan (Bahamy) - 22.16 s

Jakob Ingebrigtsen pobił rekord świata w biegu na 2000 metrów. / Polsat Sport / Polsat Sport

Shericka Jackson / JEWEL SAMAD / AFP

Jakob Ingebrigtsen / AFP