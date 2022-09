Finał Diamentowej Ligi bez Pii Skrzyszowskiej. Kiełbasińska musi czekać

Andrzej Grupa Lekkoatletyka

Gdyby Pia Skrzyszowska dobiegła do mety choć o jedną pozycję wyżej w dzisiejszej rywalizacji płotkarek w Diamentowej Lidze, znalazłaby się w wielkim finale za tydzień w Zurychu. Niestety, mistrzyni Europy była dopiero siódma. To samo miejsce w biegu na 400 m zajęła Anna Kiełbasińska, ale ona prawdopodobnie do Szwajcarii pojedzie. Sensacją zawodów w Brukseli była pierwsza od ponad roku porażka Armanda Duplantisa, który zapowiadał wczoraj... bicie rekordu świata.

Zdjęcie Pia Skrzyszowska (druga z lewej) w Brukseli nie zachwyciła, ale cały sezon ma wyjątkowo udany / ERIC LALMAND / AFP