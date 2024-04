Co za wynik reprezentantki Kenii. Rekord pobity!

Sportsmenka podczas biegu zabrała dwa bidony i próbowała rozszyfrować, co jest na nich napisane. Następnie zwróciła się do rywalek z pytaniem, do kogo należy jeden napój i przez to straciła kilkadziesiąt sekund. Ostatecznie jednak utytułowana Kenijka zdołała osiągnąć zamierzony plan, bowiem pokonała dystans 42 km z czasem 2:16:16, co jest rekordem świata kobiet w biegu bez udziału mężczyzn. Ponadto 30-latka poprawiła dotychczasowe osiągnięcie Mary Keitany, która w 2017 roku w Lonydynie triumfowałą z czasem 2:17:01. Najlepszy czas w historii maratonu kobiet jest o ponad 4 minuty lepszy i zostałustanowiony przez Etiopkę Assefę w Berlinie.