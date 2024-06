Fenomenalny rekord Polski, prawie 12 sekund. Adam Kszczot to przewidział

Lekkoatletyka pojawiła się w życiu 17-letniej obecnie Zuzanny Wiernickiej pod koniec szkoły podstawowej, w jej rodzinnym Piotrkowie Trybunalskim. Trafiła tam do klubu KS Polanik, do trenera Józefa Deląga. Szybko robiła postępy, mimo że nie były to zajęcia wymagające pełnego podporządkowania im całego życia. Ale dzięki wspólnym znajomym, dostała kontakt od Adama Kszczota do trenera Stanisława Jaszczaka, z którym zresztą współpracował i klubu RKS Łódź.

