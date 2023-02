Kapitalny bieg Natalii Kaczmarek. Nie pozwoliła Holenderce na kontratak

Kaczmarek wygrała tę serię z czasem 50,90 s , co jest nowym rekordem Polki. Poprzedni był o 14 setnych gorszy i od roku należał do Justyny Święty-Ersetic.

Starcie Femke Bol z Anną Kiełbasińską. Polka dzielnie walczyła

Kilka minut później Anna Kiełbasińska próbowała dokonać tej samej sztuki, co jej koleżanka z reprezentacyjnej sztafety. Nie była jednak w stanie wyprzedzić trzykrotnej mistrzyni Europy z Berlina, która od początku biegła na ok. 50 sekund. Kiełbasińska starała się utrzymać wysokie tempo, ale traciła do rywalki około siedmiu metrów. Bol tym razem nie złamała granicy 50 sekund - wygrała w czasie 50,20, co i tak jest rekordem mityngu. Polka była druga - jej czas to 51,40 s. Zarazem - najlepszy w tym roku w hali Anny Kiełbasińskiej.