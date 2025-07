Fenomenalny rekord Polaka, wynik mistrza świata wymazany. Dwie próby i jednak koniec

Zaledwie 16 dni temu Cyprian Mrzygłód pobił w fińskim Kuortane rekord życiowy - rzucił oszczepem 85.92 m, co dało mu siódmą pozycję w światowym rankingu odległości w 2025 roku . Dziś jest ósmy, ale w przeciwieństwie do niektórych zawodników z czołówki, prezentuje stabilną formę.

I już to jest dostrzegane na świecie, a chyba w żadnej innej lekkoatletycznej konkurencji nie ma takiej różnorodności. Są tu bowiem reprezentanci Ameryki Południowej, Środkowej, Północnej, Azji i Europy. Tę ostatnią reprezentują pierwszy w stawce Julian Weber z Niemiec oraz właśnie Mrzygłód. Białorusin Katkawiec i tak nie może rywalizować w międzynarodowych zawodach.

Kapitalna forma Cypriana Mrzygłoda. Polski oszczepnik dalej błyszczy. W sobotę w Indiach, w poniedziałek we Francji

Swoimi występami Mrzygłód sprawił, że jego możliwości dostrzeżono już na świecie. I to, że w czterech kolejnych konkursach rzucił ponad 81 metrów. W sobotę miał być jedną z gwiazd memoriału Czesława Cybulskiego w Poznaniu, ale na początku tygodnia dostał niespodziewane zaproszenie z... Indii. A konkretnie z Bengaluru - tam odbył się Neeraj Chopra Classic - zawody mające złotą rangę w kalendarzu World Athletics. Oczywiście z udziałem miejscowego giganta, czyli Chopry - mistrza olimpijskiego z Tokio, wicemistrza z Paryża, mistrza świata z Budapesztu.

I niedługo później ruszył na lotnisko, bo nie miał zamiaru rezygnować z kolejnych zawodów - we Francji. I to dokonał rzeczy niezwykłej - wymazał rekord mityngu należący do... Neeraja Chopry.