Fenomenalny bilans Polaków na Mistrzostwach Świata. Do kraju wracają z workiem medali

Od 27 września do 5 października w stolicy Indii toczyły się zmagania w ramach tegorocznych paralekkoatletycznych mistrzostw świata. Na tak ważniej imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentacji naszego kraju, który słynie ze szkolenia wybitnych zawodników w wielu różnych dyscyplinach.

Kunszt "Biało-czerwonej" szkoły sportu ujawnił się również przy okazji imprezy w New Delhi, na której reprezentanci naszego kraju co rusz stawali się posiadaczami krążków w najróżniejszych kolorach. Co cieszy, najwięcej spośród "polskich" medali, miało kolor złoty.

Polacy w czołówce paralekkoatletycznych mistrzostw świata. Tyle medali przywieźli do kraju

Już w pierwszym dniu zmagań "Biało-czerwoni" reprezentanci mogli cieszyć się z wywalczenia dwóch medali. Po złoto w biegu na 100m w kategorii T71 sięgnął Artur Krzyżek, natomiast na najniższym stopniu podium w damskim odpowiedniku tej rywalizacji uplasowała się Miriam Dominikowska.

Dzień później wynik ten został dość znacznie poprawiony. Brązowe medale wywalczyli bowiem: Piotr Siejwa (400 m T72), Joanna Mazur-Dziedzic (1500m T11 z przewodnikiem) oraz Lech Stoltman (pchnięcie kulą F55). Kolejny złoty krążek dla kraju nad Wisłą zdobyła natomiast Magdalena Andruszkiewicz (400m T72).

Równie rewelacyjny dla naszych sportowców okazał się 29 września. W tym dni na najwyższym stopniu podium zameldowali się bowiem: Bartosz Gorczak (pchnięcie kulą F53), a także Faustyna Kotłowska (rzut dyskiem F64). W ostatnim dniu minionego miesiąca do grona polskich medalistów dołączyli natomiast: Zofia Kałucka (brąz na 100m T72), Lucyna Kornobys (srebro w pchnięciu kulą F34) i Róża Kozakowska (złoto w rzucie maczugą F32). Tego dnia multimedalistką imprezy została także Magdalena Andruszkiewicz, która tym razem sięgnęła po złoto w biegu na 100m w kategorii T72.

Październikowe zmagania przyniosły nam z kolei: złoto dla Bartosza Sienkiewicza (skok w dal T38), srebro dla Barbary Bieganowska-Zając (1500m T20), brąz dla Karoliny Kucharczyk-Urbańskiej (skok w dal T20) oraz drugi złoty medal dla Faustyny Kotłowskiej (pchnięcie kulą F64).

Tym sposobem na koncie sportowców z kraju nad Wisłą znalazło się łącznie 16 medali paralekkoatletycznych mistrzostw świata (8 złotych, 2 srebrne, 6 brązowych). Te niebywałe osiągnięcia uplasowały Polskę na wysokiej 5. pozycji w klasyfikacji medalowej indyjskiej imprezy, co jest najlepszym rezultatem "Biało-czerwonych" paralekkoatletów od zawodów z 2011 roku.

Bartosz Górczak Bartłomiej Zborowski materiały prasowe

Artur Krzyżek Nikola Krstic/MB Media Getty Images

Piotr Siejwa Tom Weller Getty Images

