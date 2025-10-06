Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fenomenalny bilans Polaków na Mistrzostwach Świata. Do kraju wracają z workiem medali

Igor Szarek

Igor Szarek

5 października końca dobiegły zmagania paralekkoatletycznych mistrzostw świata w New Delhi. Dla reprezentantów naszego kraju były one szczególnie udane, co odzwierciedla końcowa klasyfikacja medalowa, w której to Polacy znaleźli się w samej czołówce. Nic dziwnego, gdyż nasi sportowcy powrócą do kraju z workiem pełnym medali.

Faustyna Kotłowska
Faustyna KotłowskaKenta HaradaGetty Images

Od 27 września do 5 października w stolicy Indii toczyły się zmagania w ramach tegorocznych paralekkoatletycznych mistrzostw świata. Na tak ważniej imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentacji naszego kraju, który słynie ze szkolenia wybitnych zawodników w wielu różnych dyscyplinach.

Kunszt "Biało-czerwonej" szkoły sportu ujawnił się również przy okazji imprezy w New Delhi, na której reprezentanci naszego kraju co rusz stawali się posiadaczami krążków w najróżniejszych kolorach. Co cieszy, najwięcej spośród "polskich" medali, miało kolor złoty.

Polacy w czołówce paralekkoatletycznych mistrzostw świata. Tyle medali przywieźli do kraju

Już w pierwszym dniu zmagań "Biało-czerwoni" reprezentanci mogli cieszyć się z wywalczenia dwóch medali. Po złoto w biegu na 100m w kategorii T71 sięgnął Artur Krzyżek, natomiast na najniższym stopniu podium w damskim odpowiedniku tej rywalizacji uplasowała się Miriam Dominikowska.

Dzień później wynik ten został dość znacznie poprawiony. Brązowe medale wywalczyli bowiem: Piotr Siejwa (400 m T72), Joanna Mazur-Dziedzic (1500m T11 z przewodnikiem) oraz Lech Stoltman (pchnięcie kulą F55). Kolejny złoty krążek dla kraju nad Wisłą zdobyła natomiast Magdalena Andruszkiewicz (400m T72).

Równie rewelacyjny dla naszych sportowców okazał się 29 września. W tym dni na najwyższym stopniu podium zameldowali się bowiem: Bartosz Gorczak (pchnięcie kulą F53), a także Faustyna Kotłowska (rzut dyskiem F64). W ostatnim dniu minionego miesiąca do grona polskich medalistów dołączyli natomiast: Zofia Kałucka (brąz na 100m T72), Lucyna Kornobys (srebro w pchnięciu kulą F34) i Róża Kozakowska (złoto w rzucie maczugą F32). Tego dnia multimedalistką imprezy została także Magdalena Andruszkiewicz, która tym razem sięgnęła po złoto w biegu na 100m w kategorii T72.

Zobacz również:

Faustyna Kotłowska
Lekkoatletyka

Dwa rekordy, zwieńczone złotym medalem. Polka kompletnie zdominowała stawkę

Igor Szarek
Igor Szarek

    Październikowe zmagania przyniosły nam z kolei: złoto dla Bartosza Sienkiewicza (skok w dal T38), srebro dla Barbary Bieganowska-Zając (1500m T20), brąz dla Karoliny Kucharczyk-Urbańskiej (skok w dal T20) oraz drugi złoty medal dla Faustyny Kotłowskiej (pchnięcie kulą F64).

    Tym sposobem na koncie sportowców z kraju nad Wisłą znalazło się łącznie 16 medali paralekkoatletycznych mistrzostw świata (8 złotych, 2 srebrne, 6 brązowych). Te niebywałe osiągnięcia uplasowały Polskę na wysokiej 5. pozycji w klasyfikacji medalowej indyjskiej imprezy, co jest najlepszym rezultatem "Biało-czerwonych" paralekkoatletów od zawodów z 2011 roku.

    Zobacz również:

    Na zdjęciu Jelena Isinbajewa w towarzystwie Władimira Putina
    Lekkoatletyka

    "Caryca Putina" uciekła z Rosji. Uznali ją za wroga. Polki ukarały ją za "zdradę"

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Sportowiec w okularach przeciwsłonecznych trzyma wysoko nad głową biało-czerwoną flagę Polski na tle trybun stadionu, ubrany w oficjalny strój reprezentacyjny
    Bartosz GórczakBartłomiej Zborowskimateriały prasowe
    Artur Krzyżek
     Artur KrzyżekNikola Krstic/MB MediaGetty Images
    Sportowiec poruszający się na specjalnym rowerze trzyma polską flagę uniesioną nad głową na tle stadionu lekkoatletycznego. Na stroju zawodnika widnieje napis 'Polska' oraz godło narodowe.
    Piotr SiejwaTom WellerGetty Images
    Tomasz Majewski: Te mistrzostwa nam wyszły. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja