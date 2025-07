Fenomenalne wyniki Polek, pobity rekord Święty-Ersetic. Później jeszcze raz, w biegu z nią

Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic, ale kto dalej? Mamy obecnie dwie zawodniczki biegające na poziomie światowym czy europejskim na dystansie jednego okrążenia, ale do sztafety na mistrzostwa świata w Tokio - potrzebne są cztery. I to najlepiej takie, które dość regularnie biegają 400 metrów z bloków poniżej 52 sekund.

W tej teoretycznie słabszej pojawiła się m.in. wielokrotna medalistka największych imprez w sztafetach, w tym wicemistrzyni olimpijska z Paryża Lisanne de Witte . To jednak nie doświadczona Holenderka była tu bohaterką.

Fantastycznie dystans jednego okrążenia pokonały bowiem dwie reprezentantki Polski, aspirujące do biegania w sztafecie 4x400 m w Tokio. Wykorzystały mocny wiatr w plecy na pierwszej długiej prostej, poradziły sobie też na tej ostatniej, gdy wiało w twarz. Anna Gryc i Alicja Wrona-Kutrzepa wyraźnie miały już dość na ostatnich metrach, ale walczyły. I to skutecznie - pierwsza poprawiła rekord życiowy o ponad sekundę, jej czas 51.30 s to dziesiąty wynik w historycznych polskich tabelach, trzeci wśród Biało-Czerwonych w tym sezonie, zaledwie o 0.01 s za Justyną Święty-Ersetic. I właśnie tej zawodniczce Gryc zabrała rekord mityngu - przynajmniej na półtorej godziny.