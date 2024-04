Posunięcie Femke Bol oznacza, że genialną zawodniczkę zobaczymy w Rzymie w biegach na 400 m przez płotki oraz w sztafecie 4x400 m. To znakomita wiadomość dla Natalii Kaczmarek , której w biegu na 400 m ubyła bardzo groźna rywalka, jedna z faworytek do złotego medalu.

Femke Bol przekazała decyzję: Nie wystartuję na 400 m, ponieważ...

W 2022 roku podczas czempionatu kontynentu w Monachium Bol wywalczyła trzy złote medale. Jako pierwsza zawodniczka w historii została jednocześnie mistrzynią Europy w biegu na 400 ppł i na płaskim dystansie. Dodała do tego triumf w sztafecie 4x400 m. W stolicy Bawarii ustanowiła rekord Holandii w biegu na 400 m - 49,44 . Srebro zdobyła wówczas Kaczmarek, a brąz Anna Kiełbasińska.

Mistrzostwa Europy na Stadio Olimpico w Rzymie potrwają od 7 do 12 czerwca.

" Naprawdę nie mogę się tego doczekać. Zawsze kochałam Rzym . Startowałam tam w moim pierwszym mityngu Diamentowej Ligi w czasach Covid-19. Pamiętam ogromny stadion. Niestety trybuny były niemal puste, gdyż był to czas pandemii" - wspomniała mistrzyni Europy.

Jedną z gwiazd ME w Rzymie będzie włoski skoczek wzwyż Gianmarco Tamberi - mistrz olimpijski z Tokio.

"Startowałam w Rzymie, gdy Tamberi tam skakał, a publiczność oszalała. Włosi są bardzo żywiołowi. Na stadionie jest głośno, co jest takie miłe. Dlatego nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła tam rywalizować. Uważam, że w Rzymie jest wspaniały stadion i bieżnia. Dobrze będzie móc sprawdzić się w biegu na 400 m ppł"

Holenderka w Rzymie będzie bronić tytułu mistrzyni Europy w sztafecie 4x400 m i biegu na 400 m ppł . Finał tej konkurencji odbędzie się we wtorek 11 czerwca, czyli w przedostatnim dniu ME.

" Nie wystartuję na 400 m, bo to byłoby zbyt wiele . Obrona dwóch tytułów wywiera na mnie pozytywną presję. Myślę, że to pomaga. Odrobina presji nigdy nie jest czymś złym" - powiedziała płotkarka.

Natalia Kaczmarek nie będzie miała łatwo. W stawce m.in. Lieke Klaver

Bol ma w dorobku jeden medal olimpijski . W Tokio wywalczyła brąz w biegu na 400 m ppł. Jest rekordzistką Europy w tej konkurencji - 51,45. To również drugi wynik w historii światowej lekkoatletyki.

Wycofanie się ze startu Bol wcale nie oznacza, że droga Kaczmarek do złotego medalu ME będzie usłana różami. Holenderka Lieke Klaver jest kolejną Europejką z rekordem życiowym poniżej 50 sekund na dystansie jednego okrążenia bieżni. Kaczmarek najlepszy wynik w karierze (49,48) uzyskała podczas MŚ w Budapeszcie i stopniowo zbliża się do rekordu Polski Ireny Szewińskiej - 49,28.