Fatalne wieści dla polskiego mistrza świata. To może być dla niego koniec

Absurdalności sytuacji dodają kulisy tego zajścia. Otóż w noc sylwestrową Urbaniak miał rzekomo w oknie widzieć... Ewę Swobodę , w której, jak mówi, jest obsesyjnie zakochany. Okazało się, że wszedł do mieszkania, w którym przebywał Krzewina i tam doszło do bójki. Wątek sprinterki pojawia się jednak przez całą sprawę.

Zawieszenie przedłużone, Krzewina zdziwiony

To może oznaczać koniec kariery Krzewiny, który nie ukrywał zdziwienia całą sytuacją. "Ktoś wie za co przedłużyli mi to zawieszenie?" - napisał zawodnik na Twitterze. - "Piękna sprawa - dowiedzieć się o tym z internetu i od znajomych pytających mnie na sektorze gości w Kownie o co chodzi".