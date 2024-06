Fantastyczny wynik Natalii Kaczmarek. Oto najstarsze rekordy Polski do pobicia

Natalia Kaczmarek ma dopiero 26 lat, a już stała się legendą tego sportu w Polsce. To multimedalistka igrzysk olimpijskich. Na koncie ma złoto w sztafecie mieszanej 4x400 metrów i srebro w sztafecie kobiecej 4x400 m. Jest aktualną wicemistrzynią świata w biegu na 400 m. W mistrzostwach Europy wywalczyła już cztery medale - dwa złote (400 m - 2024 i sztafeta 4x400 m - 2018) i dwa srebrne (400 m - 2022 i sztafeta 4x400 m - 2022). Do tego jest w posiadaniu medali halowych mistrzostw świata i Europy w lekkoatletyce.

W Rzymie, gdzie trwa kontynentalny czempionat, oczarowała. Nie tylko sięgnęła po wymarzony złoty medal, ale też pobiła blisko 48-letni rekord Polski w biegu na 400 m. Od 1976 roku należał on do Ireny Szewińskiej i wynosił 49,29 sek. Rezultat Kaczmarek jest, jak do tej pory, najlepszym wynikiem całych mistrzostw Europy.