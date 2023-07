Fantastyczny triumf Kaczmarek. Kolejny wspaniały rekord polskiej gwiazd

Udało mi się poprawić tu rekord życiowy. Super mi się biega na bieżni Stadionu Śląskiego i mam nadzieję, że jutro będzie podobnie. Świetna obsada, znakomici rywale, wierzę, że to będzie dobry start

Wielki pojedynek na bieżni w Chorzowie

Ostatecznie to nasza zawodniczka wbiegła na metę jako pierwsza z fantastycznym czasem 49,48, co było jednocześnie rekordem mityngu i drugim wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki! Na drugiej pozycji finiszowała Klaver, natomiast dopiero na trzeciej pozycji uplasowała się faworyzowana Paulino.

Diamentowa Liga po raz drugi w historii zawitała do Polski. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie można było zobaczyć największe gwiazdy "Królowej Sportu", a także czołowych zawodników z naszego kraju. Jest to Memoriał Kamili Skolimowskiej i wspaniała okazja do uczczenia tej wspaniałej młociarki.