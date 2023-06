Fantastyczny finisz w biegu Swobody, decydowały milimetry. Polka była o włos

Dwa tygodnie temu w Oslo Ewa Swoboda przebiegła 100 metrów podczas Diamentowej Ligi znacznie szybciej, ale też w dużo lepszych warunkach pogodowych. Dziś w Lozannie czas był może gorszy, za to emocje do ostatnich metrów - niesamowite. Polka do samej kreski broniła trzeciej lokaty, ale tę jednak w ostatniej chwili zabrała jej mistrzyni Europy Gina Lückenkemper. Mimo, że obie uzyskały ten sam czas.