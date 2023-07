Fantastyczny bieg rekordzistki świata, Skrzyszowska najlepiej w sezonie

Diamentowa Liga , która po raz drugi zawitała do naszego kraju, to jedna z najbardziej prestiżowych imprez lekkoatletycznych na świecie. Gwarancją wrażeń są naszpikowane gwiazdami listy startowe w poszczególnych konkurencjach. W tym roku w programie zawodów znalazło się ich aż 19. W szranki stanęło około 90 medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy.

Na tym stadionie zawsze biega się super. Marzy mi się rekord Polski i wierzę, że w perspektywie dwóch lat zostanie pobity. Będę walczyła o jak najlepszą lokatę i jeśli uda mi się uniknąć pechowych sytuacji, to liczę na naprawdę dobry start

Wielkie emocje na Śląskim, Skrzyszowska najlepiej w sezonie

Uskrzydlona wcześniejszym sukcesem Natalii Kaczmarek, która we wspaniałym stylu triumfowała na 400 metrów, Pia Skrzyszowska również liczyła na to, że jeśli nie uda jej się wygrać, to chociaż stanąć na podium w tym mocno obsadzonym biegu. Nasza najlepsza płotkarka polowała także na kolejną "życiówkę".