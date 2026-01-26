Fantastyczny bieg polskiej gwiazdy. Wygrała i mówi "koniec"

Najpierw wydawało się, że w ogóle nie pobiegnie w Łodzi. Przyznaje, że biła się z myślami. - Najpierw powiedzieliśmy sobie z trenerem, że nie będziemy startować podczas Orlen Cup, ale po krótkim namyśle stwierdziliśmy, że żal odpuszczać bieg w Polsce, a do tego w Łodzi, w której dobrze mi się biega i zrobimy coś innego. Pójdziemy na kompromis i wystartujemy na płaskie 60 metrów. Czuję jeszcze w nogach obóz i nie chcieliśmy od razu iść na płotki, tylko ze spokojną głową wejść w sezon - tłumaczyła Skrzyszowska, która ze słonecznej RPA wróciła w niedzielę.

Nie byłam pewna, jak będę się czuła. Jestem po długim locie i ciężkim zgrupowaniu, ale chyba odpowiednio się zregenerowałam. Za tydzień pobiegnę w Ostrawie już na płotkach i ten sezon startowy ruszy w pełni. Nie będę na razie nic obiecywać, ale w ten sposób chciałabym dojść do najwyższej formy na ten najważniejszy moment

Skrzyszowska wygrała bieg na 60 metrów z czasem 7,18 sekundy. To tylko 0,06 sekundy wolniej od rekordu życiowego ustanowionego w 2022 roku. Przez kolejne lata już nie stawała na starcie tej konkurencji. Specjalizuje się w biegach sprinterskich przez płotki i w nich odnosi sukcesy. W hali zdobyła brązowy medal mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Na otwartym stadionie była w półfinale igrzysk olimpijskich, zajęła piąte miejsce w mistrzostwach świata, zdobyła mistrzostwo Europy. I zapewnia, że wraca do swoich koronnych konkurencji.

Pia Skrzyszowska Marian Zubrzycki PAP

- Uprzedzam, że to już koniec mojej ery sprinterki na płaskim. Wiem, że szybkość jest, ale trzeba to połączyć teraz z techniką. Mam krótką karierę sprinterki, chyba od 2022 roku nie startowałam w tej konkurencji. Na początku sezonu nigdy tak szybko nie biegałam - przyznaje Skrzyszowska. - Co ten wynik mówi? Że jestem szybka w sprincie, a co będzie na płotkach, to zobaczymy. Nie boję się o formę, bo ten wynik dobrze wróży. Czasami tę szybkość trzeba poskładać z techniką i nie zawsze wszystko wychodzi od pierwszego startu. Liczę, że ze startu na start będzie coraz lepiej.

Skrzyszowska w sezonie halowym celuje w mistrzostwa świata, które odbędą się w Toruniu. Ma dobre wspomnienia ze startów w tej imprezie. - Na płotkach jeszcze nie biegałam w tym sezonie, ale zajmowałam już trzecie i czwarte miejsce w mistrzostwach świata, a to pokazuje, że jestem w stanie celować w medal - przyznaje Skrzyszowska, która do sezonu przygotowywała się m. in. na dwóch zagranicznych obozach. - Spędziłam trzy tygodnie na Teneryfie, a potem prawie kolejne trzy w RPA, czyli byłam w cieple. To było mi potrzebne i też dużo pomaga w tym sprinterskim treningu. Nie mogłam jednak doczekać się sezonu startowego, bo to najfajniejsza część trenowania i po prostu czekam na kolejne przygody.

Pia Skrzyszowska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Pia Skrzyszowska Jane Barlow East News

Grace Stark i Pia Skrszyowska KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

