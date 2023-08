Fantastyczne wieści po występie Polaka. Pierwsza próba i od razu euforia

Trzecie igrzyska olimpijskie Piotra Liska. Przetarciem sierpniowe MŚ w Budapeszcie

- Chciałbym tam skakać poprawnie i czerpać z tego przyjemność. Jeśli to skakanie będzie dobrze ustawione technicznie, to będziemy wysoko zawieszać poprzeczkę. To jest moja deklaracja. Mistrzostwa świata w Budapeszcie to docelowa impreza w tym sezonie - podkreślał tyczkarz w niedawnej rozmowie z TVP Sport.