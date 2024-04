26 lipca w Paryżu rozpoczną się Letnie Igrzyska Olimpijskie. Do stolicy Francji przyjadą sportowcy z całego świata. Nie zabraknie również reprezentantów Polski. Przed wyjazdem do najważniejszą imprezę tego roku "Biało-Czerwoni" wezmą jeszcze udział w 6. Memoriale Ireny Szewińskiej. To wydarzenie odbędzie się w czerwcu i jak ogłasza Polski Związek Lekkiej Atletyki - na starcie rywalizacji pojawią się same wielkie nazwiska. Nasze gwiazdy będą sprawdzały formy przed igrzyskami.

Reklama