Fantastyczna Maria Andrejczyk. Wyszła raz, to był koniec. Rekord sezonu

W Rio de Janeiro Maria Andrejczyk zaczęła eliminacje tak sensacyjnie, że zagraniczni dziennikarze zaczęli od razu szukać informacji o młodej Polce. Posłała oszczep na 67.11 m, to oznaczało nowy rekord Polski i pewny awans do finału, odległość kwalifikacyjna wynosiła 63 metry. W finale ten wynik dałby jej złoto, skończyła czwarta - z 64.78 m, do brązu zabrakło dwóch centymetrów.

Maria Andrejczyk w finale rzutu oszczepem. Niesamowity rzut Polki, najdalszy od trzech lat

Po igrzyskach w Tokio przyszły dla najlepszej polskiej oszczepniczki dwa sezony chude, choć to określenie chyba nawet nie oddaje wszystkich jej problemów. Zmieniała trenerów, szukała nowych rozwiązań, zmagała się z kontuzjowanym barkiem. I gdy w poprzednim roku udało jej się wystąpić tylko w jednym konkursie, który zakończyła z wynikiem 55.89 m, mogło się nawet wydawać, że to koniec. Zwłaszcza, że kłopoty wróciły.

Powoli, powolutku, Andrejczyk zaczęła przekraczać 60 metrów, pierwszy raz od poprzedniego olimpijskiego sezonu. I co ważniejsze, czyniła to regularnie. 61, 62 metry - tak kończyła zawody. A gdy w ostatniej serii mistrzostw Polski w Bydgoszczy, mimo kontuzji stawu skokowego, uzyskała 63.93 m, pojawił się też uśmiech.

- Chciałem podejść do tych eliminacji spokojnie, 62 metry to spokojny próg. Uciekam do wioski, by już się regenerować, to istotne. A widzę po motywacji dziewczyn, że będzie ciekawie - powiedziała w Eurosporcie i zaznaczyła, że oszczep jest konkurencją loteryjną.