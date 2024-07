Fajdek zaskakuje przed startem na igrzyskach. Mówi wprost: "Jestem już za stary"

Paweł Fajdek to jeden z naszych mocnych pretendentów do medalowej pozycji w zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Przed trzema laty w Tokio sięgnął po brązowy krążek. Teraz ma być tylko lepiej. Doświadczony młociarz zapewnia, że wiek nie pozwala mu się już stresować przed startem w najważniejszych zawodach. - Moja dyspozycja? Myślę, że jest nieźle. Przede mną jeszcze kilka treningów. Będę walczył o jak najlepszy rezultat i jestem przekonany, że on będzie - mówi w rozmowie z Polsatem Sport.