Fajdek wściekły na organizatorów. Ujawnia, jak wyglądały zawody

Oprac.: Wojciech Górski Lekkoatletyka

Paweł Fajdek nie zdołał zdobyć medalu mistrzostw Europy w rzucie młotem. Po konkursie mocno krytykował organizatorów: - Nie ma tej woli walki, gdy to są mistrzostwa Europy i nikt o to nie dba. Nie mówię o sportowcach, ale generalnie o tym jak to wygląda - powiedział przed kamerami TVP Sport.

Zdjęcie Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki / PAP