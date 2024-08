Fajdek w końcu nie wytrzymał. Wiadomość po igrzyskach, wprost o ludziach, którzy go hejtowali

Olimpijskie złoto - to marzenie wciąż krąży w głowie Pawła Fajdka. Wielokrotny mistrz świata w rzucie młotem nie został jak na razie mistrzem olimpijskim. Podczas igrzysk w Tokio udało mu się zdobyć brąz. Wtedy w konkursie triumfował jego kolega, Wojciech Nowicki. W Paryżu obaj nie byli jednak zadowoleni ze swoich rzutów.

Paweł Fajdek w gorzkich słowach o niektórych aspektach igrzysk

"Długo się zbierałem, żeby dodać tego posta i choć dalej nie wiem do końca, co napisać, to na pewno wiem, co będzie dalej" - rozpoczął swoją długą wypowiedź Paweł Fajdek. Bardzo szybko przeszedł od tego, że igrzyska są świętem radości, do tego, jaki wpływ mają na nie hejterzy.

Reklama Paweł Fajdek: Jeśli ktoś nie rozumie tego co mówię, to zapraszam do czytania książek. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

"Oczywiście, jest to także okazja dla hejterów, którzy przy takich okazjach wylewają wszystko, co najgorsze, a w przypadku braku medali okazują swoje niezadowolenie poprzez atakowanie i wyśmiewanie ludzi, którzy poświęcili się całkowicie przez ostatnie lata, żeby najpierw móc się na igrzyska zakwalifikować, a następnie spełniać swoje marzenia i zaspokoić oczekiwania kibiców, walcząc o jak najlepsze rezultaty i miejsca na podium" - pisał rozeźlony lekkoatleta.

Później jego wypowiedź nabrała jednak innego tonu. Skupił się m.in. na tym, czy powinna być dla niego olimpijska rodzina i tym, że, jak napisał, jest mu wstyd, że wspólnie z innymi nie udało mu się zmienić obecnej sytuacji.

Paweł Fajdek o młodych sportowcach

Dodał, że jest mu wstyd za to, że ani on, ani nikt z jego środowiska nie zabrał się na poważnie, by spróbować zażegnać ten problem. "Dużą częścią olimpijskiej rodziny zostali młodzi ludzie, sportowcy, którzy po raz pierwszy znaleźli się na igrzyskach i przy tej całej radości i całym stresie towarzyszącym tak wielkiemu wydarzeniu, muszą mierzyć się jeszcze z całym tym internetowym s***m , gnojem który robią ludzie z d**y , ukrywający się za fałszywymi kontami w social mediach, pragnący upokorzyć i zabić chęć do uprawiania sportu w ludziach, którym zależy" - twierdził sportowiec. Reklama

Jak sam stwierdził, za 8-12 lat może zabraknąć osób, które chciałyby uprawiać wyczynowo sport, bo ten będzie im się kojarzył nie z prestiżem, a z wyśmiewaniem. Zaznaczył, że choć całkowicie hejtu nie da się wyplenić, to można przynajmniej spróbować go osłabić. Pisał też o tym, że kiedyś bycie "rodziną olimpijską" znaczyło o wiele więcej i czas powrócić do momentu, w którym szacunek dla olimpijczyków powróci.

Paweł Fajdek / AFP