Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki przygotowują się intensywnie do swoich kolejnych igrzysk olimpijskich. Sportowcy wspierali się podczas wielu zawodów i turniejów i również w Paryżu zamierzają aktywnie się dopingować. Jeden temat pozostaje jednak między nimi "kością niezgody". Fajdek w rozmowie z redakcją "Weszło.com" wypalił wprost, co różni go od "kolegi po fachu". W dosadny sposób wypowiedział się także o sportowcach z Rosji i Ukrainy, którzy udadzą się do Paryża.