Fajdek nie wytrzymał! "Brutalna" reakcja na plan przywrócenia Rosji

To przełom dla światowego sportu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski opublikował stanowisko w sprawie dalszych sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś winnych agresji na Ukrainę. I jest ono zaskakujące - sportowcy z tych krajów mogą wrócić do rywalizacji olimpijskiej! Nie będą mogli jedynie używać barw narodowych - to cała kara.

~ - napisał red. Radosław Nawrot