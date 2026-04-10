Fajdek może zarobić ponad pół miliona złotych. Jeden warunek

Szymon Łożyński

Nie tylko mistrzostwa Europy będą w tym sezonie celem dla Pawła Fajdka. Wielokrotny mistrz świata w rzucie młotem nie ukrywa, że chciałby pod koniec sezonu wystartować w Budapeszcie w nowych zawodach, w których na zwycięzcę czeka potężna kwota.

Paweł FajdekARTUR WIDAK / NURPHOTOGetty Images

Lekkoatleci przygotowują się do sezonu letniego. Wśród nich także Paweł Fajdek, jeden z najlepszych młociarzy w historii, który w tym sezonie stawia przed sobą ambitne cele.

Polak ostatni medal na światowej imprezie zdobył cztery lata temu, gdy na mistrzostwach globu w Eugene wywalczył piąty w swojej karierze złoty medal. Teraz znów chce nawiązać do najlepszych lat swojej kariery.

Na razie Fajdek przebywa na zgrupowaniu w RPA, gdzie odbudowuje swoją formę po operacji barku. W Potchefstroom, od dwóch tygodni, jest z nim jego szkoleniowiec, mistrz olimpijski, Szymon Ziółkowski oraz fizjoterapeuta.

- To świetne miejsce na powrót do formy po zabiegach i kontuzjach i długo wyczekiwane przeze mnie zgrupowanie, bo jedno musiałem odpuścić. Kontuzja, która się wydarzyła, na szczęście jest za mną, leczenie przebiegało fantastycznie - zapewnił Fajdek w rozmowie dla "Faktu".

Imprezą docelową dla pięciokrotnego mistrza świata będzie sierpniowy europejski czempionat w angielskim Birmingham. Na nim Fajdek zamierza powalczyć o swój drugi w karierze tytuł mistrza Europy. Pierwszy zdobył już 10 lat temu w Amsterdamie.

Lekkoatletyka. Nie tylko mistrzostwa Europy. Fajdek chce powalczyć o wielką kasę

Młociarz nie nastawia się jednak tylko na mistrzostwa Starego Kontynentu. Przyznał, że zależy mu także na występie w nowych zawodach Ultimate Championship, które w połowie września tego roku odbędą się w Budapeszcie. Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji organizatorzy przygotowali potężną nagrodę finansową.

- Te zawody są bardzo kuszące. Będzie wąskie grono zawodników, wyłonionych na podstawie rankingu i tytułów mistrzowskich, oraz wysokie nagrody. Ma być po 150 tysięcy dolarów (ponad 500 tys. złotych - przyp. red.) za pierwsze miejsce, czyli dwa razy więcej niż za mistrzostwa świata - podkreślił na łamach "Faktu" Fajdek.

Sportowiec w czerwonych spodenkach i białej koszulce z widocznymi tatuażami na ramieniu i nodze, kuca na bieżni sportowej, wyraża emocje po zakończonym występie
Paweł Fajdek
Paweł Fajdek
Paweł Fajdek
Sportowiec z brodą i tatuażem na ramieniu w stroju sportowym, prezentujący gest rozłożonych rąk na stadionie lekkoatletycznym, z tabliczką startową z nazwiskiem 'FAJDEK'.
Paweł Fajdek
Szachtar Donieck - AZ Alkmaar. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja