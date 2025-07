Paweł Fajdek miał być jednym reprezentantów Polski, mimo urazu, którego doznał dwa tygodnie temu podczas zawodów w Estonii. Z kontuzją wystąpił w drużynowych mistrzostwach Europy w Madrycie, ale nie zaliczył żadnej mierzonej próby. W trzeciej był najbliżej powodzenia, młot uderzył jednak w linię, zabrakło kilku centymetrów do zmieszczenia się w promieniu . Polska zaś dostała jedyną "zerówkę" do łącznego dorobku, zamiast planowych 12-14 punktów.

Jeszcze w opublikowanej w środę rano rozmowie przez Sportowe Fakty młociarz mówił, co mu dolega. - To jest kwestia więzozrostów i tego, by to przestało mnie boleć. Na piątek mam zaplanowane kolejne zawody i będę podejmował decyzje na bieżąco - zapewniał. Dodał też, że za dwa tygodnie powinien już zapomnieć o urazie. - Trochę mnie to jednak zastopuje - zaznaczył.