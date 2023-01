Fajdek kontra reszta świata? To nie koniec wojny. Do gry wchodzi ojciec!

Okazuje się tymczasem, że murem za 33-letnim lekkoatletą stoi jego ojciec Waldemar. Nie pozostawił co do tego wątpliwości w rozmowie z serwisem naTemat.pl.

- Zrobił to, co uważał i ja go popieram. Powiedział prawdę. Im więcej zdobywa dla Polski, to, zamiast iść do przodu, idzie do tyłu. Tyle wyrzeczeń przez cały rok. 300 dni poza domem, rodziną, dzieckiem. Ciężka praca. I taka zapłata? - powiedział z wyrzutem Fajdek senior.