Fajdek kontra "Pudzian" w MMA? To byłby hit! "Były już pierwsze telefony"

Paweł Fajdek: Pudzian? Nie wiem, czy to dobra decyzja na pierwsza walkę

- Gdyby coś się w moim życiu wydarzyło, iż nie będę mógł młotem rzucać, albo że już się do tego nie nadaję, a dalej szukałbym sportowych wyzwań, to jak najbardziej klatka jest brana pod uwagę - mówi młociarz w rozmowie z Radiem Zet.

- Z "Pudzianem" to już jest grube wyzwanie i nie wiem, czy byłaby to dobra decyzja na pierwszą walkę. Mariusz jest na bardzo wysokim poziomie, co pokazał chociażby w starciu z Michałem Materlą czy wychodząc na pojedynek z Mamedem Chalidowem. OK, jest przewaga siły, ale to jest zawodnik topowy. Zobaczymy, najpierw muszę załatwić swoje sprawy w rzucie młotem, a później zastanowić się, co dalej - pozostawia tę kwestię otwartą Fajdek.