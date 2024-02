Zapytana, co sobie pomyślała, gdy klękała w blokach, poza odczuciami przekazała bardzo ważna wiadomość , która winna być komunikatem do kibiców "królowej sportu".

Ewa Swoboda: Naprawdę dziękuję za szacunek dla nas, dla startujących

- Ten pierwszy blok... coś mi nie pasowało ( w pierwszej próbie nie udało się dokończyć całej procedury startowej, Dosso uniosła głowę, pokazała, że nie jest gotowa ). I bardzo dobrze, że nie wyszłyśmy, bo to by była duża klapa . Ale w drugim bloku już poczułam spokój, taką ciszę. Jestem bardzo wdzięczna kibicom i spikerowi , że wszyscy byli cicho, bo w Łodzi niestety się to nie udało. Naprawdę dziękuję za szacunek dla nas, dla startujących. Ja byłam w swoim świecie - podkreśliła podopieczna trenerki Iwony Krupy .

Radość i uśmiech Swobody wywołały analogię do kalendarza Aleksandry Szmigiel "4 żywioły" na 2024 rok, a zwłaszcza do tego najgorętszego - ognia.

- Dziękuję, bardzo miło to słyszeć. Ale co będziemy, to się dopiero okaże. To jest tylko sport. Ja mogę mówić, że będę biła rekordy świata i będę najlepsza. Marzenia są od tego, żeby je spełniać, ale pozostawmy to marzeniami, a nie pustymi obietnicami - rozsądnie zaakcentowała zawodniczka AZS-AWF Katowice, po czym prędko się oddaliła, bowiem do startu szykował się jej ukochany, Krzysztof Kiljan.