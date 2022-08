Ewa Swoboda zgodnie z planem. Polka w finale mistrzostw Europy

Magdalena Stefanowicz zaprezentowała się w pierwszym biegu. Podczas jej startu, było równie nerwowo, jak przy jednym z biegu panów. Również mieliśmy wykluczenie z powodu falstartu. Milana Tirnanić została ukarana wykluczeniem.

Spośród biegnących, Stefanowicz zajęła ostatnie, siódme miejsce. Polka uzyskała czas 11,43 s.

Ewa Swoboda w finale ME na 100 m

W biegu z udziałem Ewy Swobody nie było falstartu. Polka świetnie wyszła z bloków.

Swoboda do połowy dystansu prowadziła. Później jednak wyprzedziła ją reprezentantka Szwajcarii Mujinga Kambundji i wygrała, z czasem 11,05 s. Polka uzyskała 11,22 s i przybiegła na drugim miejscu, co dało jej pewny awans do finału.

