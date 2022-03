Swoboda czasem 6,99 poprawiła swój rekord kraju, który ustanowiła na początku lutego w Łodzi. Wynosił on 7,00. Została też dziesiątą zawodniczką w historii światowej lekkoatletyki, która zeszła poniżej siedmiu sekund w biegu na 60 metrów. To także trzeci wynik w historii europejskiej lekkoatletyki.

Rekord świata w biegu na 60 m należy od 1993 roku do Rosjanki Iriny Priwałowej - 6,92.

- Jestem bardzo szczęśliwa. Super, że się udało i idę do przodu. Ciągle się poprawiam. Nauczyłam się cieszyć z biegania i bieganie jest dla mnie numerem jeden. Co będzie w Belgradzie? Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze i chyba wszystko jest możliwe - mówiła Swoboda.

Reklama

Drugie miejsce w finale zajęła Pia Skrzyszowska (7,12), a trzecie Marika Popwicz-Drapała (7,28).

Adrianna Sułek (AZS UMCS Lublin) od samego rana pokazywała, że chce znów wrócić na szczyt światowych tabel w pięcioboju. Wynik 4756 pkt jest najlepszym w tym roku na świecie i stawia ją w gronie faworytek do medali podczas halowych mistrzostw świata w Belgradzie (18-20 marca).

Lekkoatletyka. Adrianna Sułek też z najlepszym wynikiem na świecie

- Mam nadzieję, że to co pokazałam dzisiaj to tylko lekki wiatr przed tornadem, które zaprezentuję w stolicy Serbii. Wszystko robimy tak, aby szczyt formy wypadł właśnie tam. Czy pozwoli to zdobyć złoty medal? Nie wiem. Jestem jednak przekonana, że w czterech na pięć konkurencji są jeszcze rezerwy - powiedziała mistrzyni Polski.

Tylko w skoku wzwyż, w którym uzyskała 1,89, o mocną poprawę może być już trudno, bo jest to rewelacyjny rezultat jak na wieloboistkę. Dość powiedzieć, że jest to najlepszy wynik w tej konkurencji w Polsce w tym roku, lepszy od wszystkich zawodniczek specjalizujących się tylko w skoku wzwyż.

Klaudia Siciarz (KS AZS AWF Kraków) okazała się najlepsza w biegu na 60 m ppł czasem 8,01.

W biegu na 1500 m zwyciężyła Angelika Cichocka (SKLA Sopot) - 4.20,12.

- Taki był plan, żeby pobiec to luźno, ale dość szybko i wygrać. Rano miałam udane eliminacje w biegu na 800 m, więc finał 1500 m tego samego dnia to nowe, ciekawe doświadczenie. W Belgradzie na 800 m wszystko jest możliwe. Jestem w dyspozycji porównywalnej do tej z 2017. Poziom świtowej czołówki jest jednak kosmiczny, więc aby myśleć o medalu, konieczne będzie bieganie poniżej 2,00. Trener mówi, że jestem na to gotowa - powiedziała zadowolona Cichocka.