- Bardzo lubię tu biegać, zawsze mi się tu dobrze biegało i atmosfera mnie niosła. Rok temu było fantastycznie. Sezon już zaczęłam, na razie spokojnie, ale liczę, że tutaj w Łodzi będzie najlepiej. Chcę biegać szybko, bo muszę się odegrać ze ubiegłoroczny Belgrad i mistrzostwa Europy w Toruniu. Chciałabym zbliżyć się do życiówki, a może nawet ją pobić. Czy to się uda? Nie wiem, nie obiecuję, ale postaram się. No i chcę mieć medal mistrzostw Europy - dodaje Swoboda, rekordzistka Polski w biegu na 60 metrów.