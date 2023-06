Ewa Swoboda z kapitalnym czasem w Oslo. Otarła się o rekord

Ewa Swoboda bardzo mocno rozpoczęła sezon - od pobicia rekordu życiowego na 100 metrów podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dokonała tego w eliminacjach, co pokazuje jak wielka drzemie w niej moc.

Siłą rzeczy pojawiły się spekulacje, czy najszybsza Polka jest w stanie pobić rekord kraju w kobiecym sprincie i zejść poniżej 11 sekund. Rekord należy do Ewy Kasprzyk i ma już 37 lat, pochodzi z zupełnie innej epoki. A Ewa Swoboda miała przecież na bieżni w Oslo podczas zawodów Bislett Games wspaniałe konkurentki.

Świetny bieg Ewy Swobody

Polka wystartowała świetnie. Z czasem straciła dystans, ale do 60 metra biegła równo z rywalkami. Marie-Jose Ta Lou z Wybrzeża Kości Słoniowej pobiegła najlepiej i uzyskała znakomity czas 10,75 s. To nie tylko rekord mityngu w Oslo, ale również najlepszy w tym roku wynik na świecie. Dodajmy, że nie jest to rekord życiowy Iworyjki - ona biegała już nieco szybciej, bo 10,72 s. Druga na mecie zameldowała się Bahamka Antonique Strachan, której wynik 10,92 s jest jej rekordem życiowym. Trzecia była jamajka Shericka Jackson - mistrzyni olimpijska z Tokio (ale w sztafecie; w biegu indywidualnym miała brąz). Ona uzyskała 10,98 s, a poniżej 11 sekund zmieściły się jeszcze dwie Brytyjki Dina Asher-Smith i Daryll Neita.