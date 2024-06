Ewa Swoboda wściekła na organizatorów. Polka całkiem rozbita, ale dała nadzieję

Nic nie widziałam na bieżni. Kompletnie nie wypoczęłam. Nie wiem, kto wymyślił dekorację 100 metrów o godzinie 23.20, gdy jeszcze do hotelu mamy pół godziny drogi. Bardzo późno poszłam przez to spać i nie jestem zupełnie wypoczęta. Mój układ nerwowy jest cały rozwalony, bo było wiele emocji. Chciałam dać tej sztafecie jak najwięcej. Starałam się, jak mogłam. Niestety nie była to ta Ewa, którą znacie z ostatniej zmiany. Mam nadzieję, że to jest ostatnia impreza mistrzowska we Włoszech

~ powiedziała Swoboda po biegu.