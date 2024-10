Ewa Swoboda w nowej konkurencji? "Bardzo chciałabym spróbować"

Ewa Swoboda to przede wszystkim specjalistka od 60 metrów w hali i od 100 metrów na stadionie. W przeszłości zdarzało się jej też biegać na 200, 300, a nawet 600 metrów.

Zapytana o to, czy nie przymierzy się z najbliższym czasie do biegania 200 metrów, odparła: - Nie. Pamiętam, jak ostatni raz biegłam 200 metrów. To było za dużo stresu.