Ewa Swoboda tak długo na to czekała. Jest rekord na 100 m!

Ewa Swoboda od początku sezonu letniego prezentuje się bardzo dobrze i było raczej przesądzone, że w końcu oficjalnie poprawi swój rekord życiowy. Ten ustanowiła w Berlinie na początku września 2019 roku, gdy dobiegła do mety w czasie 11,07 s. Już w swoim pierwszym tegorocznym występie na Memoriale Kusocińskiego Polka uzyskała 11,08 s, a na mistrzostwach kraju w Suwałkach po raz pierwszy przebiegła ten dystans poniżej magicznych 11 sekund. Sęk w tym, że wynik 10,99 nie może być oficjalnie uznany, bo podczas biegu wiał za mocny wiatr w plecy.

Wielka klasa jamajskiej sprinterki

Taka szansa pojawiła się w sobotę w Paryżu, gdzie bieg na 100 m kobiet był gwoździem programu. I słusznie - fenomenalna Jamajka Shelly-Ann Fraser-Pryce znów pobiegła w swojej lidze - od razu ruszyła jak torpeda i na metę wpadła w czasie 10,66 s. Po chwili wynik skorygowano o jedną setną na jej niekorzyść, co znaczyło tyle, że nie poprawiła najlepszego wyniku na świecie w tym roku, a tylko go wyrównała. Ten zaś należał oczywiście do niej. Poprawiła za to o pięć setnych rekord mityngu, który był własnością do jej rodaczki, a zarazem wielkiej rywalki, mistrzyni olimpijskiej Elaine Thompson-Herah.



Ewa Swoboda przegrała tylko z finalistkami igrzysk. Ma za to swój rekord

Za plecami Jamajki trwała zacięta rywalizacja o kolejne cztery miejsca - tu różnica była już niewielka. Swoboda mocno bieg zaczęła, środkową część miała dobrą, ale nieco straciła na finiszu. Dobiegła na czwartej pozycji z czasem 11,05 s. Wyprzedziły ją jeszcze Daryll Neita z Wielkiej Brytanii (10,99 s) i weteranka sprintu Marie-Josée Ta Lou z Wybrzeża Kości Słoniowej (11,01 s). Obie uzyskały najlepsze wyniki w tym sezonie, a przecież to finalistki z olimpijskiej rywalizacji w Tokio.