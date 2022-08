Ewa Swoboda szczerze po finale: Rok temu byłam gruba. Jajka? Brzydzą mnie

Czwarte miejsce Ewy Swobody jest niezłym osiągnięciem, na pewno na miarę możliwości polskiej sprinterki. Nieco rozczarowujący jest jednak czas finałowych zmagań, bo poniżej 11,18 s Swoboda biegała we wszystkich tegorocznych zawodach, wyłączając może półfinał mistrzostw Polski. Od czerwca walczyła ze złamaniem bariery 11 sekund. Udało to się w finale Mistrzostw Polski w Suwałkach (10,99 s), ale przy nieco za mocnym wietrze w plecy. Oficjalnie ten wynik nie jest więc liczony. Później w Diamentowej Lidze w Paryżu ustanowiła jednak rekord życiowy - to dziś 11,05 s. I co najmniej takiego czasu moglibyśmy spodziewać się w finale Mistrzostw Europy, gdyby nie kolejna infekcja koronawirusowa, którą sprinterka przeszła na przełomie lipca i sierpnia.

Ewa Swoboda: Im bardziej się dostaje w d..., tym potem jest lepiej

- Na treningach biegałam dużo szybciej, były życiówki na 80 i 120 m. Czułam się dobrze i byłam dynamiczna na siłowni. Wszystko szło dobrze i mogłam liczyć na dużo lepszy czas - mówiła zawodniczka po biegu red. Tomaszowi Kalembie z Onetu. I dodała, że z czwartego miejsca w Europie jest bardzo zadowolona.

Kto więc wie, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby Swoboda wróciła z mistrzostw świata w Eugene zdrowa. Tam dwukrotnie biegała 100 m w czasie 11,08 i 11,07 s, czyli szybciej niż w Monachium i niemal dokładnie tak samo, jak obecna mistrzyni Europy Lückenkemper. - Strasznie mnie to wk...., że nie może być tak, jakbym chciała by było. I jak to sobie zaplanowałyśmy z trenerką. Im bardziej się dostaje w d..., tym potem jest łatwiej - uważa jednak 25-letnia lekkoatletka.

Na dodatek Swoboda jest o rok młodsza od Giny Lückenkemper, Diny Asher-Smith czy Daryll Neity, czyli czołowych europejskich specjalistek od dystansu 100 m. I znacznie młodsza od Szwajcarki Mujingi Kambundji, nie mówiąc o najlepszych na świecie Jamajkach: Shelly-Ann Fraser-Pryce (35 lat), Elaine Thompson-Herah (30 lat) i Shericki Jackson (28 lat). Polka to zresztą dostrzega. - Podobno najlepszy wiek dla sprintera to 27-28 lat. Mam zatem jeszcze trochę czasu i mam wciąż nad czym pracować. Jestem dobrej myśli - przyznaje.

Ewa Swoboda u dietetyka. Ale jajek nie lubi

Rok temu kontuzja i covid uniemożliwiły Swobodzie występy w dwóch kluczowych imprezach: Halowych Mistrzostwach Świata w Toruniu oraz igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polska lekkoatletka przyznaje, że od tamtego czasu wiele się u niej zmieniło, szczególnie w... sylwetce. - Tego Torunia jest mi bardzo żal, ale pewnie i tak niewiele bym tam ugrała, bo rok temu byłam gruba. To nie był mój czas - mówiła w rozmowie z Onetem. Znacznie jednak schudła, choć i tak wciąż mogłaby coś jeszcze poprawić w tym aspekcie. Dlatego zamierza zacząć współpracę z dietetykiem. I na wstępie tej współpracy Swoboda zaznacza: - Nie lubię jednak jeść dużo jajek na śniadanie, bo mnie one brzydzą. Jeśli jednak będę musiała, to trudno. Poświecę się. Tylko dwa jajka to jest maks.

W przyszłym roku najważniejszymi imprezami dla Polki powinny być: marcowe Halowe Mistrzostwa Świata (planowane w Nanjing w Chinach) oraz sierpniowe mistrzostwa świata na otwartym stadionie w Budapeszcie.