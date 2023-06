Ewa Swoboda szaleje na bieżni i w reklamie. Zdradziła kulisy

Ewa Swoboda: na pewno nie zostanę aktorką

Zapytana o szczegóły, odparła: - To było fajne wyzwanie. Podobało mi się. To była praca z naprawdę fajną ekipą. Dla mnie to było coś innego, ale aktorką na pewno nie zostanę, bo mnie to bardziej męczy niż bieganie.