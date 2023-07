Ewa Swoboda przekroczyła kosmiczną barierę! O włos od rekordu Polski

To był kosmiczny bieg. Tak kosmiczny, jakiego kibice w naszym kraju jeszcze nie widzieli. Z wielkim, fantastycznym udziałem Ewy Swobody, która po raz pierwszy w karierze "legalnie" złamała barierę 11 sekund. I to jak złamała - o całe sześć setnych sekundy! Czas 10,94 s dał jej trzecie miejsce w elitarnym gronie, zaledwie jednej sekundy zabrakło jej do wyrównania 37-letniego rekordu Ewy Kasprzyk.