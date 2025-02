- To prawda, będą Włoszka Zaynab Dosso i Szwajcarka Mujinga Kambundji. Oprócz tego, że lubię te dziewczyny, to fajnie się z nimi biega, bo są bardzo szybkie. Z Kambundji wymieniamy się miejscami, bo raz ja wygrywam, a raz ona. W tamtym roku zwykle jej ustępowałam, więc miejmy nadzieję, że to będzie sezon wygrywania Ewy. Nie będzie tak łatwo, bo dziewczyny są szybkie. Oczywiście chciałabym wygrać, bo zwycięstwa na swojej ziemi to najlepsza rzecz na świecie.