Ewa Swoboda pokazała swoją dobrą formę

Pierwsze miejsce w finale sprintu na 60 metrów zajęła Szwajcarka , Mujinga Kambundji - jej czas to 7.06 . Ewa Swoboda , która zajęła drugie miejsce, dobiegła do mety w czasie 7.11 .

Podium uzupełniła biegaczka ze Stanów Zjednoczonych - Kayla White . Jej czas to 7.13 . W tym sprincie oprócz Ewy Swobody występowały jeszcze dwie polskie zawodniczki - Krystsina Tsimanouskaya i Martyna Kotwiła . Niestety, zajęły one dwie ostatnie lokaty.

Rekordem Ewy Swobody w biegu na 60 metrów jest zdumiewający czas - 6.99. Polka osiągnęła go 5 marca 2022 roku właśnie na hali w Toruniu. Rekord wszechczasów należy natomiast do Iriny Priwałowej i wynosi 6.92. Utrzymuje się on nieprzerwanie od 1993 roku - Rosjanka ten wspaniały wynik powtórzyła jeszcze 2 lata później.