Ewa Swoboda rok temu podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi pobiegła z czasem 10,94 s, bijąc tym samym rekord życiowy i zbliżając się na 0,01 sekundy do rekordu Polski Ewy Kasprzyk z 1986 roku. Tego rezultatu nie poprawiła do dziś, chociaż po drodze zaliczyła kilka bardzo udanych startów.