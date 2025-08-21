Ewa Swoboda koncentruje się na imprezie sezonu, czyli na wrześniowych mistrzostwach świata w Tokio (13-24.09). Etapem przygotowań do startu w Japonii miał być memoriał Kamili Skolimowskiej oraz mistrzostwa Polski. Już wiadomo, że plany muszą ulec częściowej korekcie.

Na listach startowych zbliżających się MP próżno szukać nazwiska Swobody. 28-latka zrezygnowała ze startu z powodu urazu, jakiego nabawiła się w minioną sobotę. Poczuła ukłucie w trakcie memoriałowego biegu na Stadionie Śląskim.

Koniec złotej serii Ewy Swobody. Lekkoatletyczne MP już w najbliższy weekend

W Chorzowie zajęła ósme miejsce z czasem 11,08 s. To jej najlepszy rezultat w tym sezonie. Ma on jednak stanowić tylko preludium przed kolejnymi startami.

Kontuzja Swobody wydaje się niegroźna, ale siłą rzeczy komplikuje harmonogram przygotowań do MŚ. Sprinterka nie chciała ryzykować poważniejszych problemów zdrowotnych. Na dojście do pełni sił ma trzy tygodnie.

Swoboda nie ukrywa, że zamierza po raz kolejny atakować rekord Polski. Ten od 1986 roku wynosi 10,93. Rekord życiowy Ewy pozostaje ledwie o 0,01 s gorszy.

Absencja popularnej lekkoatletki (po tytuł mistrzyni kraju sięgała w ośmiu z dziewięciu ostatnich edycji) to niejedyna zła wiadomość dla kibiców, którzy oczekują na MP. Z udziału w nich zrezygnowała także Sofia Ennaoui. Krajowy czempionat obędzie się w dniach 22-23 sierpnia w Bydgoszczy.

