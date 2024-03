Ewa Swoboda może zbliżyć się do rekordu świata? Koleżanka nie ma wątpliwości

Niesamowita Ewa Swoboda. Zbliży się do rekordu świata?

Zapytana o to, co w finale zrobi Swoboda, odparła bez zawahania: - Ewa w finale zrobi złoto i zbliży się do rekordu świata .

Przypomnijmy, że najlepszy wynik w historii należy do Rosjanki Iriny Priwałowej, która w 1993 roku uzyskała na 60 m 6,92 sek. Czy podopieczną trenerki Iwony Krupy stać na to, by zbliżyć się do tego wyniku? Odpowiedź poznamy tuż przed godziną 23.00.