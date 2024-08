Ewa Swoboda krzyknęła do dziennikarzy. Wystarczyło tylko jedno zdanie

Ewa Swoboda w wielkim stylu awansowała do sobotniego półfinału biegu na 100 metrów w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nasza gwiazda sprintu wygrała swój bieg eliminacyjny w najlepszym w tym roku czasie - 10,99 sek. Po starcie nie bardzo miała ochotę rozmawiać, tłumacząc to kobiecymi sprawami. Rzuciła jednak w swoim stylu do dziennikarzy: - Napiszcie, że jestem w ch.. zadowolona.