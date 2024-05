Ewa Swoboda pewnie wygrała bieg na 100 metrów w Ostrawie . 26-latka triumfowała czasem 11,05 sek. Szybciej bieganie w sezonie zaczynała tylko przed rokiem w Memoriale Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, kiedy to uzyskała 11,03 sek.

Kibice byli oczarowani. Ewa Swoboda podbiła ich serca

Swoboda zaraz po przekroczeniu linii mety cieszyła się niesamowicie. Co najmniej tak, jakby pobiła rekord życiowy. I to był właściwie jeden z niewielu momentów, w których widzieliśmy ją na stadionie.

Niestety nie znalazła czasu dla dziennikarzy. Szybko minęła strefę wywiadów, bo była proszona już na ceremonię dekoracji . Po niej nie wróciła już do nas.

Musieliśmy się zatem zadowolić tym, co spisał jeden z pracowników mityngu, który notował, co mówiła nasza sprinterka, gdy ta się przygotowywała do ceremonii dekoracji.