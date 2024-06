Ewa Swoboda dołączyła do legend. Nocna ceremonia, tak na nią zareagowała

Ewa Swoboda dołączyła do wielkich sław polskiego sportu. Została bowiem wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.

Ewa Swoboda: jestem dumna z siebie

W Rzymie Swoboda przegrała tylko z Brytyjką Diną Asher-Smith . To była jedyna zawodniczka, która zeszła poniżej 11 sek., uzyskując 10,99 sek. Swobodzie zmierzono 11,03 sek. Wcześniej w półfinale Polka uzyskała najlepszy wynik w sezonie - 11,02 sek. Srebro 26-atka wygrała z Włoszką Zynab Dosso o zaledwie 0,004 sek.

Jestem bardzo dumna z siebie. Czułam niesamowity doping. Jak wszystkie trzy wpadłyśmy na metę niemal jednakowo, to pomyślałam: ja p.... Bałam się o to, żebym znowu nie przegrała medalu o jedną tysięczną sekundy. Niesamowite emocje

- Za dużo jest jeszcze we mnie emocji. Jest mi źle i jest mi słabo. Dlatego to jeszcze do mnie nie dociera, ale pewnie w poniedziałek będę się cieszyła - dodała.