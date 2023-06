Ewa Swoboda dała show, a potem mocne słowa. "Jestem zasmucona i zażenowana"

Ewa Swoboda w eliminacjach biegu na 100 metrów uzyskała czas 11,03 sek. To jej nowy rekord życiowy. Poprzedni był o 0,02 sek. gorszy i został ustawiony rok temu w Paryżu. Polka zanotowała znakomitą inaugurację sezonu.

Do najszybszej w historii polskiej lekkoatletyki Ewy Kasprzyk , która rekord Polski ustanowiła 37 lat temu, Swobodzie brakuje już tylko 0,1 sek.

Ewa Swoboda nie wytrzymała. "Jestem zasmucona i zażenowana. Jest mi przykro"

- O k...a! - rzuciła nasza sprinterka po eliminacyjnym biegu do Martyny Kotwiły, która pospieszyła z gratulacjami. Radość z tego wyniku była naprawdę duża.

- Pobiegłam w tym finale i tyle. Nic więcej nie powiem. Byłam bardzo zmęczona, ale też zasmucona i zażenowana frekwencją na trybunach. Po tym, co zobaczyłam w ubiegłym roku, to spodziewałam się, że na trybunach zasiądzie więcej fanów. Niestety. Jest mi przykro. Nie wiem, czemu jest w Polsce tak mało kibiców lekkoatletyki - powiedziała Swoboda.

- Dla mnie to był pierwszy start w tym sezonie. Cieszę się z wyniku, ale też wiem, że jest z czego urywać. Muszę się tylko doleczyć - mówiła Swoboda, która zmagała się z chrypką.

- Nie spodziewałam się, że ten sezon otworzę tak mocno. Jest bowiem coraz bliżej złamania granicy 11 sekund. Muszę tylko poczekać na dobry wiatr i zrobię to. Postaram się, by to był mój sezon - dodała.